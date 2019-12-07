الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: تراجع الأكسجين في المناطق البحرية يهدد الأسماك

ذكر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، اليوم السبت، في تقرير قدمه للمؤتمر العالمي لتغير المناخ في مدريد، أن استنزاف الأكسجين في البحار يشكل تهديدا لمخزون الأسماك على نحو متزايد.

وقال التقرير الذي يحمل عنوان (نقص الاكسجين في المحيطات: مشكلة الجميع): "تتضرر حوالي 700 من المناطق البحرية في مختلف أنحاء العالم؛ بسبب استنزاف الأكسجين".

وذكر دان لافولي، وهو واحد من واضعي التقرير، أن التقرير يمثل دعوة للانتباه إزاء زيادة الانبعاثات الكربونية ونقص الاكسجين في المحيطات.

وتراجع الأكسجين في المحيطات يرجع لسببين رئيسيين، طبقا للتقرير: الاحتباس الحراري والتلوث بمواد غذائية من الزراعة.

وإذا ارتفعت درجات الحرارة في مياه البحر، يقل الأكسجين، كما أن تلوث المياه بمواد غذائية من مزارع الأسماك أو الأسمدة من الزراعة، لاسيما المناطق الساحلية، يؤدي إلى نمو الطحالب بشكل كبير، التي تستهلك الأكسجين.