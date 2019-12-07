أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (EPLP ) على موقع الأكاديمية الوطنية للتدريب، اعتبارا من يوم 8 ديسمبر الجارى، وحتى 5 يناير المقبل.

وأوضح إعلان الوزارة ــ الذى حصلت الشروق على نسخة منه ــ أمس، أنه جاء إيماء إلى الكتاب الدورى الذى تم إرساله للمحافظين والوزراء، وبالإشارة إلى مكاتبة رئيس مجلس الوزراء، بالتعميم عللا جميع الوزارات، والهيئات العامة والاقتصادية، وقطاع الأعمال، والجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد البحثية.

وذكر الإعلان شروط التسجيل بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين، وهى أن يكون المتقدم مواطنا مصريا، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية (ويجب إرفاق الشهادة)، وأن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس، والهيئات المعاونة، والعاملين فى قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة (يجب إرفاق بيان الحالة الوظيفية).

ويشترط أيضا فى المتقدم أن يكون عمره بين 30 و45 عاما، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تويفل من «أميديسيت» بدرجة 450 على الأقل، أو شهادة «آيلتس» من المركز الثقافى البريطانى بدرجة (4.5 على الأقل)، ويجب إرفاق الشهادة.

كما يشترط للتقدم أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ويمكن الاطلاع على الشروط الخاصة بالتسجيل على الموقع الإلكترونى.