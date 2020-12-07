أرمينيا تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الاثنين، تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 142 ألفا و344 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية - أن 853 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117 ألفا و649 متعافيا، في حين توفي 18 مصابا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 2344 وفاة.

وأكدت الوزارة إجراء 1349 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أمس الأحد.