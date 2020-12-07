 غدا في مهرجان القاهرة.. عرض 5 أفلام قصيرة في سينما الغد من بينها «ستاشر» الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان - بوابة الشروق
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غدا في مهرجان القاهرة.. عرض 5 أفلام قصيرة في سينما الغد من بينها «ستاشر» الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

محمد عباس
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 7:23 م

يعرض في الثالثة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
يضم برنامج غداً 5 أفلام هي؛ الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة" للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب" للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي "نور" للمخرجة ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما سيعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

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