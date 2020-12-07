وزير الاقتصاد الألماني: تدابير كورونا السابقة ليست كافية

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اعتبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، أن الإجراءات الحالية لاحتواء جائحة كورونا غير كافية.

وقال ألتماير، اليوم الاثنين، بالنظر إلى استمرار ارتفاع عدد الإصابات إنه يتعين إجراء مشاورات مكثفة للغاية في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة حول هذا الشأن، مضيفا أن تطور الأعداد جاء أدنى بكثير من توقعاتنا.

وقال: "يمكن ويجب القول إن إجراءاتنا الحالية ليست كافية بالفعل لكسر الموجة الثانية من العدوى".

وتأتي تصريحات الوزير في برلين، قبل مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الاتصالات.

يذكر أن مسؤولين ألمان على المستوى الاتحادي والولايات قد طالبوا بالفعل بفرض قيود أكثر صرامة على البؤر التي تحتوي على أعداد كبيرة جدا من الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء في ولاية بافاريا إجراءات جديدة أمس الأحد، ومن المقرر عقد اجتماع آخر للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قبل عيد الميلاد "الكريسماس".