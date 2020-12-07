إتمام مراسم زواج عروسين في مركز طبي بعد ثبوت إصابة العروس بكورونا في الهند

قرر زوجان في شمال الهند إتمام مراسم الزواج في مركز لرعاية المصابين بفيروس كورونا، وهما يرتديان الملابس الوقائية، وذلك عقب ثبوت إصابة العروس بالفيروس في يوم زفافهما، حيث تم تداول صور للمراسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهرت الصور التي نشرتها السلطات الصحية الزوجين ورجل الدين وثلاثة من أقاربهما وهم يرتدون الملابس الوقائية خلال المراسم، حيث أدلى الزوجان بنذور الزواج خلال المراسم الهندوسية التقليدية التي تشمل الدوران حول النار المقدسة.



كما حضر ثلاثة مسؤولين إقليميين المراسم، التي أقيمت في منطقة باران بولاية راجستان أمس الأحد، لضمان اتباعها " لبروتوكول فيروس كورونا" الذي يشمل التباعد الاجتماعي، وذلك بحسب ما قاله رئيس القطاع الطبي في المنطقة سامبات راج ناجار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).



وكان الزواج قد تعرض لأزمة عقب أن علمت الفرق الطبية نتائج اختبار فيروس كورونا في اللحظة الأخيرة، ومنعوا العروس وأسرتها من الوصول لمكان إقامة حفل الزفاف، وطالبوهم بالتوجه لمركز رعاية مرضى فيروس كورونا بدلا من ذلك.



وقال شيخ عريف المسؤول بقطاع الصحة، الذي أشرف على مراسم الزفاف" الأسرتان كانتا في أزمة، ولكن أكدا أنه ووفقا للعادات، يتعين إتمام المراسم بما أن الزوجين أديا المراسم الأولية. واحتراما لمشاعرهم، وافقت الادارة على إتمام مراسم الزفاف في المركز مع القيام بجميع الفحوصات اللازمة".



وأضاف: "لقد كان موقفا صعبا ولكننا تمكنا من إتمام حفل الزفاف غير الاعتيادي في زمن الكورونا. وجرى الآن وضع العروس ووالدتها، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا في الحجر الصحي".



وتابع: "سوف نقوم باختبارات المتابعة، وعندما تصبح نتيجة اختبار العروس سلبية، يمكنها الذهاب لمنزل زوجها".



وانتشرت صور ومقاطع فيديو حفل الزفاف على مواقع التواصل الهندية، حيث وصفه البعض " بحفل زفاف الجائحة الهندي الكبير" ، في حين قدم أخرون التهنئة للزوجين.



يذكر أن الهند لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبلغ إجمالي حالات الاصابة لديها 6ر9 مليون حالة وحالات الوفاة 140 ألفا و 573 حالة.