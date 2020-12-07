خالد المحجوب يسخر من شائعات إنشاء قاعدة قطرية بليبيا: الدوحة كلها قواعد

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن هناك خمس سفن تركية توجهت نحو ليبيا لكنها مازالت خارج المياه الإقليمية.

وأضاف المحجوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «السفن التركية الخمس عسكرية ومتواجدة بخليج سرت»، مؤكدًا أن أنقرة لا تريد أن تخرج «صفر اليدين» من ليبيا.

وتابع: «تركيا تلعب بالنار، وهناك تمادي في التصرفات الحمقاء لأردوغان».

وحول ما يتردد حول إنشاء قطر قاعدة عسكرية في ليبيا، قال مازحًا: «قطر كلها قواعد، والشعب الليبي يسخر من هذه الشائعات المتداولة، إذا وصل الأمر إلى إنشاء قواعد عسكرية تابعة للدوحة في ليبيا فعلى الدنيا السلام».

وأكد أن أردوغان عنصر تابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، ولا ينظر على الإطلاق إلى مصلحة الشعب التركي، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لن يغفر جرائم الجماعة الإرهابية في بلاده.