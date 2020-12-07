لجنة هولندية: يجب البحث عن أصحاب الأعمال الفنية التي نهبها النازيون

قالت لجنة عينتها الحكومة الهولندية، في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه يجب على البلاد أن تبحث بشكل نشط عن المالكيين اليهود الشرعيين للأعمال الفنية التي نهبها النازيون.

وجاء في التقرير أنه يجب أن تكون المجموعات الفنية الحكومية والمتاحف ملزمة بالبحث عن أصول الأعمال الفنية التي نهبها النازيون، خلال حكم الرايخ الثالث التي يٌقدر أنه يوجد منها نحو أربعة آلاف قطعة.

ومنذ عام 2007، كان هناك بحثًا نشط عن الأصول هذه الأعمال وعن الملاك اليهود الشرعيين المحتملين أو نسلهم.

وقالت اللجنة في التقرير: "هذا ينتهك المبادئ الدولية الملتزمة بها هولندا".

وسرق النازيون العديد من الأعمال الفنية من اليهود، وغيرها من الجماعات المضطهدة، وبعد الحرب العالمية الثانية، نقل الحلفاء الكثير من الأعمال الفنية لهولندا بهدف العثور على ملاكها الشرعيين.