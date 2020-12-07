الشرطة النسائية تستقبل الناخبات في لجان حدائق القبة بانتخابات البرلمان

شاركت عناصر الشرطة النسائية بلجان حدائق القبة، في أعمال تأمين مقار اللجان الانتخابية في جولة الإعادة؛ للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب مساعدة السيدات المشاركات في العملية الانتخابية والتسهيل عليهن في الإدلاء بأصواتهن.



وفتحت اللجان الانتخابية بدائرة حدائق القبة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، والتي تعد الجولة الختامية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وشهدت اللجان في مدرسة أحمد ماهر التجريبية لغات والنقراشي الثانوية في دائرة حدائق القبة إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في الدقائق الأولى لبدء عملية الاقتراع تزايد فيما بعد، وسط تأمينات مكثفة من قبل الجيش والشرطة، فقد توافد عدد قليل من الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من ينوبهم تحت قبة البرلمان.



وتدخل محافظة القاهرة، جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وهي موزعة وفقًا لقانون تقسيم الدوائر لـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدًا.



وشهدت بالجولة الأولى حسم مقاعد 13 دائرة ويتبقى مقاعد بـ6 دوائر بالإعادة وهم أول مدينة نصر، الزيتون، حدائق القبة، المرج، البساتين، وحلوان.



ودائرة حدائق القبة مخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 2 مرشحين وهما حسين السيد جاد، وسيد نصر أبو العلا.