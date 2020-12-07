تصدير فواكه وخضروات وحاصلات زراعية من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19580 طنًا، تشمل: 2700 طن رمل، و14180 طن يوريا، و2000 طن ملح، و700 طن كسب صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67222 طنً، تشمل: 11558 طن قمح، و34950 طن ذرة، و1728 خشب زان، و3800 طن أبلاكاش، و13700 طن خردة، و1486 طن حديد. ‎



وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 949 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وطماطم وخس وورق عنب وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وأرز وكراوية)، وفواكه (برتقال ويوسفي ورمان وبلح وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وسلوفينيا ومالطا وسيريلانكا وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا وإندونيسيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1098 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 3530 حاوية.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151987 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10954 طنًا.



وبلغت حركة تداول الشاحنات 3228 شاحنة، منها 587 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30215 طنًا من البضائع العامة.