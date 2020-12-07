موريتانيا تطلق حملة لحشد التأييد لمرشحها لرئاسة الكاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت موريتانيا اليوم الاثنين حملة واسعة لحشد التأييد لمرشحها لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد ولد يحيي.

وأفاد مصدر رسمي أن الأمين العام للرئاسة الموريتانية آدم بوكار سوقو والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية السيدة كما با توجها اليوم الاثنين إلى دول أفريقية لإقناع رؤسائها بالتصويت لصالح أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الذي أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الأفريقي وحاز على مباركة ودعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح المصدر أن الأمين العم للرئاسة سيسلم رسالة للرئيس السنغال ماكي صال تطلب منه دعم مرشح موريتانيا رغم أن السنغال تدعم ترشح أجوستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم لنفس المنصب.

بينما ستسلم الوزيرة المستشارة بالرئاسة الموريتانية رسالة مماثلة لرئيس ساحل العاج الحسن واتارا من أجل طلب مساندة بلاده لمرشح موريتانيا.

وهذه أول مرة يترشح فيها مواطن موريتاني لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن ولد يحى يصطدم بحملة كبيرة تقوم بها السنغال لحشد التأييد لمرشحها للمنصب وجنوب أفريقيا لمرشحها لنفس المنصب بعد صدور قرار لجنة الأخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد ترشح الملجاشي أحمد أحمد من الترشح مجددا لرئاسة الكاف بعد اتهامه بالفساد .

وحسب المصدر الرسمي الموريتاني، سيقوم المسؤولان الموريتانيان بجولة أفريقية لحشد الدعم لمرشح موريتانيا في حين ينتظر أن يتوجه وزراء آخرون إلى شمال أفريقيا لزيارة المغرب والجزائر ومصر وتونس وليبيا.

وأعلن وزير الرياضة الموريتاني الطالب ولد سيد أحمد في وقت سابق ترشيح بلاده لرئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى لمنصب رئيس الكاف داعيا الأوساط الرياضية في موريتانيا إلى دعم الأخير.

وقال الوزير الموريتاني خلال لقائخ مع الصحفيين إن رئيس اتحاد الكرة يتمتع بكفاءة عالية، فضلا عما حققه من إنجازات لكرة القدم الموريتانية.

وللتذكير يرتبط رئيس الاتحاد الموريتاني بعلاقة "صداقة وثيقة " برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو. ويرأس أحمد ولد يحيى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم منذ 2011 وأعيد انتخابه ثلاث مرات كانت آخرها 2019.