 رئيس نيجيريا الأسبق يدعو أطراف الفترة الانتقالية بالسودان إلى تبني الحوار - بوابة الشروق
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رئيس نيجيريا الأسبق يدعو أطراف الفترة الانتقالية بالسودان إلى تبني الحوار

السودان - ارشيفية
السودان - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:37 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:37 م
دعا الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، أطراف الفترة الانتقالية بالسودان إلى تبني آليات الحوار والتعاون وتعزيز الثقة بينهم، مما سيعبر بالبلاد لبر الأمان.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين في الخرطوم، مع الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، أحد حكماء القارة الافريقية، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك أطلع الرئيس أوباسانجو على تجربة الانتقال السياسي في السودان نحو السلام الشامل والتحول الديموقراطي المُستدام، والتي وصفها أوباسانجو بالتجربة الفريدة.

وعبّر أوباسانجو عن اطمئنانه بعد الاجتماعات التي عقدها مع مختلف المسئولين، بأن السودان يسير في اتجاه انجاز السلام مع كل الأطراف وتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

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