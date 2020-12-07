أنيسة حسونة عن إشادة انتصار السيسي بكتابها بدون سابق إنذار: كتر ألف خيرها على ذوقها

علقت أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، على تصريح انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها تفضل كتابها «بدون سابق إنذار»، الذي تحدثت فيه عن إصابتها بمرض السرطان.

وقالت حسون، في حوارها لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الأحد: «كانت تتحدث عن سليم حسن وخيري شلبي وإحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ، وعندما ذكرت اسمي اعتقدت أنه تشابه أسماء، لكن لما قالت اسم كتابي تأكدت من أنها تقصدني».

وأضافت: «تأثرت بأنها طبطبت عليّ وقالت كلمة في وقت غير متوقع وأنا أخوض معركة ثالثة تمثل عبئًا شديدًا عليّ، كتر ألف خيرها على ذوقها».

وأوضحت أنها كتبت «بدون سابق إنذار» قبل بداية المرحلة الثانية من المرض، إذ ساعدها على التعايش بعدما خضعت لجراحة في الخارج، مضيفة: «امتص الكتاب بكائي ورفضي لمقابلة الناس».

وذكرت أنها لم تكن تخضع لجلسات العلاج الكيماوي، لكن طبيبها أصر وأكد أنه لا حل آخر سواها، متابعة: «شغلانة ووجع وضغط نفسي أنا مش قده، والطبيب قالي إن الدواء ممكن يحسن الوضع بنسبة 60%، لكني ملزمة به حتى لا يزيد الأمل، وعمومًا أنا عايشة بشخصيتين، واحدة متفائلة قدام الناس، والتانية شخصية بتعيط على طول في البيت».

ووجهت عضو مجلس النواب، نصيحة إلى السيدات المصابات بالسرطان، قائلةً: «لازم تشغلي نفسك بحاجة بتحبيها، لأن ده بيخلي الناس مبسوطة منك وبتعلي معنوياتك، ومفيش أجمل من طفل طالع من مستشفى واتعالج مجانا وده اللي عملته في مستشفى الناس».

ونوهت بأنها كانت تود الاعتذار عن وظيفتها في المستشفى لأنها كانت بعد العملية الثامنة في عام 2018 وذهبت إلى هناك من أجل الاعتذار، مستطردة: «لكن لما رحتها حسيت إنها هدية من ربنا، واللي يروحها يحس إنه فخور إنها موجودة في مصر، والناس هناك تعاملني بود وحب، وأنا كسيدة مش عاوزة أكتر من كده».

وواصلت: «زوج المصابة بهذا المرض يجب أن يتصف بالحنية، وأن يقول لها كلاما جميلًا، لأن الحنية لا تُنسى، وللأسف فقد صدمت من أن هناك رجالا يطلقون السيدات بسبب إصابتها بأي مرض».