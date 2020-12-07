صاحب جائزة إنجاز العمر: بعت نفسي للناس ولم أتخل يوما عن قضاياهم.. والحمد لله بضاعتي ردت إلي ومنحوني عمرا جديدا

المؤلفين في هذا الزمن بحاجه لفتح الشبابيك كي يتنفسوا في أعمالهم

نعاني من انتشار الثقافة السطحية.. وبسبب مواقع التواصل شبابنا أصبحوا في خطر

جسد تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، الفائز بجائزنة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي، معنى وقيمة الفن، والدور الحقيقي للقوة الناعمة، والتي جاءت كمظاهرة حب حقيقية لهذا الكاتب الكبير الذي أثرى المكتبة السينمائية المصرية والدراما التليفزيونية والإذاعية بأعمال باقية وراسخة ومتجددة ومعاصرة لكل الأزمنة.

ولم يكن غريبا أن تشهد أكبر قاعات المهرجان اتساعا، ازدحاما كبيرا التحم فيه الفنانون كتفا بكتف مع الجمهور العادي لشكر الرجل في الندوة التي عقدها المهرجان على هامش دورته الـ42، وشهدت الندوة حضور فنانين من أجيال متعاقبة، بعضهم رفقاء دربه أمثال الكاتب عاطف بشاي ومدير التصوير محمود عبد السميع، ومن النجوم الذين عملوا معه حضرت يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، والمخرجين الذين شاركوه أعماله محمد ياسين، ونجله مروان حامد، والكثير من محبيه مثل صبري فواز.

لم يكن الناقد طارق الشناوي، مبالغا حينما وصف يوم ندوة وحيد حامد بالافتتاح الحقيقي للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ولم يكن مستغربا من الحضور أن تمسك سيدة من جمهور الندوة الميكروفون، وتوجه كلمه لصاحب الهرم الذهبي وتقول له "تركت أبنائي بصحبة أهلي بالإسكندرية، وجئت للقاهرة حتى أتمكن من الحضور لأقول لك شكرا على كل ما فعلته لنا"، ولم يكن غريبا أيضا أن تعلن فتاة ما تزال في مقتبل العمر، أنها قادمة من إحدى القرى الريفية البعيدة، لترى وحيد حامد الذي جعلها تعشق الفن، ووضعها على الطريق الصحيح للحياة، وتعلمت من أعماله معان كثرة وفهمت رسائل عديدة وعرفت كيف يكون الفن فنا.

ويحكي أحد جمهور الندوة عن شقيقه الذي يعيش خارج مصري واعتاد أن يضع على جدران غرفته صورا تربطه بمصر سواء من التاريخ القديم أو المعاصر، والذي حضر خصيصا إلى القاهرة، وأصر أن يلتقي بوحيد حامد كي يكتب له جملة وردت في أحد أفلامه، بخط يده، وبعدها قام بعمل برواز لها ووضعها في غرفته ببلد المهجر وقال هكذا اكتملت صورة مصر.

وتنافس الفنانون وصناع السينما على أن يحكي كل واحد منهم قصته مع "وحيد" وهو الاسم الذي يحب الكاتب الكبير أن يسمعه مجردا دون أن يسبقه أية ألقاب، لإذابة أية فروق بينه وبين المحيطين به، ووصفه محمود عبد السميع بأنه آخر "الرجال المحترمين"، مستلهما الاسم من اسم أحد أعمال وحيد حامد، الذي لعب بطولته الراحل نور الشريف.

وشكرته يسرا عن النقلة الكبيرة الذي حدثت في مشوارها الفني بسبب مجموعة الأفلام التي شاركت في بطولتها من تأليفه، وهكذا فعلت إلهام شاهين وليلى علوي، وباقي الحضور، في مظاهرة حب حقيقية، نابعة من القلب للكاتب الكبير الذي استقبل هذه المظاهرة بسعادة بالغة ولم تفارق الابتسامة وجهه وقال لمحبيه: "منحتموني عمرا جديدا، واستمرارية لم أكن أتوقعها".

وأضاف: "سعيد للغاية بالحب الذي شاهدته، ولمسته، واعتقد أنني كنت شديد الإخلاص للكلمة التي أكتبها، ولا توجد كلمة كتبتها إلا وأضع الناس الذين أعيش وسطهم أمام ناظري، وأحمد الله أن ما فعلته رد إلي، وتم ترجمته في حبهم لي".

كعادته أثرى صاحب الجائزة ندوة تكريمه بكثير من التصريحات الهامة والجريئة، منها كشفه سر تحايله على الرقابة طوال مشواره لتمرير أعماله الشائكة دون أن تُمس، وقال: "أريد أن أنصح الكُتاب بضرورة التحايل على الرقابة، كما كنت أفعل، فكنت أتعمد إقحام مشهد تافه بالسيناريو المعروض على الرقابة، مثل مشهد قبلة أو شيء من هذا القبيل، وأتصارع عليه مع الرقباء، حتى ينشغلوا به وتمر المشاهد الأصعب على خير".

وقال ضاحكا: "كشفت لكم سري، فأنا في نهاية العمر، ولا أظن أنني سأكتب كثيرا".

وتحدث عن ضرورة فتح الشبابيك ولو قليلا ليتنفس المؤلفين وكُتاب السيناريو، ووجه كلمة لرئيس جهاز الرقابة على المصنفات خالد عبد الجليل، الذي حرص على حضور الندوة، قائلا: "أتمنى أن تفتح الشبابيك قليلا للمؤلفين، حتى يتنفس الناس، أرجوكم فكوها شوية".

وأضاف: "كل قرش دخل بيتي من قلمي، ولم أتكسب أي شيء على الإطلاق إلا بجهد حقيقي، ولم أكن انتظر أي شيء من أحد، وإنما أنا بعت نفسي للناس، عشت وسطهم وأحصل على المشاكل من داخلهم، وأعيد طرحها بدون أي حسابات".

واستغل "وحيد" حضور عدد كبير من الشباب ووجه لهم كلمة، قائلا: "إيقاع الزمن تغير ولابد من فهم مفرداته، وكل جيل له مشاكله وعقباته، لكن للأسف هذا الجيل يعاني من حالة استهتار شديد".

وتابع: "كنا قديما حريصين على قراءة كل شيء حتى لو ورقة ملقاه على الأرض، أما الآن فلا أحد يقرأ، وتسود حاليا الثقافة السطحية المستلهمه من مواقع التواصل الاجتماعي، والشباب أصبح في خطر، وأتمني أن يعود الجميع لقراءة الكتاب من جديد".