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أعداد جريدة الشروق
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ناخبة أوكرانية حاولت التصويت بجوازها السوفيتي

رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:46 ص

أفادت شبكة Opora المدنية بأن إحدى المقيمات في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، حاولت التصويت بجواز سفرها السوفيتي في الجولة الثانية من انتخابات عمدة المدينة.

وأضافت الشبكة: حضرت امرأة مسنة للتصويت في مركز الاقتراع بجواز سفر سوفيتي، رغم أنه لم يعد يستخدم منذ 29 عاما. وقالت السيدة، إنها صوتت بهذا الجواز في جميع الانتخابات السابقة لكن هذه المرة، لم يسمح لها بالمشاركة في الاقتراع.

وجدير بالذكر أن مدينة كريفوي روغ هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي حث سكان المدينة يوم الجمعة على القدوم إلى مراكز الاقتراع واختيار رئيس بلدية لائق خلال الجولة الثانية من الانتخابات في 6 ديسمبر.

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