 كوريا الجنوبية تعلن غدا نتائج مفاوضاتها للحصول على لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تعلن غدا نتائج مفاوضاتها للحصول على لقاحات كورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 11:55 ص
تعلن حكومة كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء عن نتائج المفاوضات مع مطوري لقاحات فيروس كورونا، حسبما ذكرت تقارير تليفزيونية ، نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية لم يكشف عن هويته.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن كوريا الجنوبية تسعى لتأمين اللقاح من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية والمفاوضات الخاصة مع ستة من منتجي اللقاحات.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية لا تفكر في شراء لقاحات صينية لأنه من الصعب الحصول على بيانات لتأكيد السلامة والفعالية.

وتعرضت حكومة كوريا الجنوبية لانتقادات بأنها متخلفة عن الدول الأخرى في تأمين اللقاحات.

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