وزير الطيران يهنئ العاملين بمطار برج العرب بالحصول على شهادة تجديد الأيزو

هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، العاملين بمطار برج العرب الدولي، لحصول المطار على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS.

وأعرب وزير الطيران المدنى عن سعادته بحصول مطار برج العرب على شهادة الأيزو والذي يعد ثالث مطار بعد مطار شرم الشيخ والغردقة يحصل على شهادة الأيزو خلال الأشهر القليلة الماضية .. مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قدرة المطارات المصرية على تلبية احتياجات العملاء والمسافرين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال الالتزام بالمعايير العالمية لنظم الجودة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم الدائمة نحو التطوير وأدائهم المتميز الذى كان سبباً رئيسياً في نجاح المطار وحصوله على شهادة الأيزو.

من جانبه، قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ، إن حصول مطارات الشركة على شهادة الأيزو هام من أجل تحسين أداء عملها وتقديم أفضل الخدمات على مستوى مطارت جمهورية مصر العربية، معربا عن تفاؤله بحصول جميع المطارات المصرية على هذه الشهادة في القريب العاجل.