محافظ أسيوط يشهد افتتاح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

شهد عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أركان حرب أيمن محمود رئيس قطاع التأهيل العسكرى بقوات الدفاع الشعبي والعسكري، افتتاح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بحي شرق وإعطاء إشارة انطلاق الدورة الرياضية للمدارس العسكرية في كرة القدم "دورة الشهداء".



حضر الافتتاح العقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمقدم محمود جمال بمكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، والدكتور محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، ومحمود إبراهيم معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وعمر كامل مدير المدرسة وبعض أسر الشهداء.



بدأت الفعاليات بالاستقبال ثم السلام الوطني، وافتتاح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية بنين، ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه متحف المدرسة وشاهد الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكى تاريخ المدرسة على مدى أكثر من 100 عام، ثم تفقد ميدان الرماية، ومعرض المنتجات الفنية، والمشغولات اليدوية للطلاب ثم شهد بعض العروض الفنية للطلاب الموهوبين بالمدرسة واستمع إلى فيلم تسجيلي للمدرسة.



كما شهد المحافظ فعاليات انطلاق الدورة الرياضية للمدارس العسكرية التي ينظمها مكتب المستشار العسكري للمحافظة في كرة القدم "دورة الشهداء" والتي بدأت بالسلام الوطني، ثم دخول الفرق الرياضية لأرض الملعب والاصطفاف، تلاه تكريم أسرة الشهيد العقيد أحمد فايز، والشهيد الرائد محمد صلاح وتسليمهم الدروع التذكارية، ثم تكريم الوزير المحافظ ومنحه درع مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، ثم الاستئذان بافتتاح البطولة الرياضية وانطلاق الفعاليات.



وأكد محافظ أسيوط أهمية الدورات الرياضية التي يتم تنظيمها لخلق روح من التنافس لدى الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتا إلى أن مدرسة ناصر العسكرية تضم مجموعة متميزة من الطلاب مؤهلين لحمل راية الدفاع عن الوطن والعمل على استقراره وتقدمه.



ووجه الشكر لكل من ساهم في تنظيم الاحتفالية والدورة الرياضية، كما شكر قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لاهتمامهم بالتوسع في المدارس العسكرية على مستوى المحافظة والتي تغرس مبادئ الوطنية داخل النشء وتساهم في تحقيق الانضباط والالتزام لدى الطلاب، موجهًا تحية اعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ أسيوط لرعايته للاحتفالية والدورة الرياضية ودعمه الكامل للنهوض بالعملية التعليمية ولجميع الفعاليات التي يجرى تنظيمها بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية تكريم أسر الشهداء وتخليد ذكراهم العطرة في مختلف المناسبات تقديرا لهم وعرفنًا بفضلهم، مشيرًا إلى أن أبرز شهداء المدرسة هم الشهيد يسرى راغب والشهيد محمد علي مكارم، والشهيد العقيد أحمد فايز، والشهيد الرائد أحمد جلال، والشهيد الرائد محمد صلاح.



وفي نهاية الاحتفالية التقى الوزير المحافظ ببعض أسر الشهداء وقيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدرسة، للاستماع إلى طلباتهم واستفساراتهم معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.