محافظ شمال سيناء: شبكة طرق مطورة جديدة في العريش

قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن تطوير مدينة العريش سيتم على ٣ محاور رئيسية.



وأوضح المحافظ أن محاور تطوير مدينة العريش، هى تطوير طرق داخل المدينة، بالتزامن مع تطوير، وإنشاء محاور رئيسية أخرى بالمحافظة.



وأضاف محافظ شمال سيناء، أن محاور الطرق داخل مدينة العريش، تشمل محور رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية أمن شمال سيناء وصولا لمسجد النصر ويستكمل وصولا لشارع الساحة الشعبية وصولا لميدان العتلاوى، وشارع أسيوط، وصولا للمساعيد.



وتابع محافظ شمال سيناء أن المحور الثالث الطريق الدائرى وينتظر تشغيل المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيلة وعبور الشاحنات لميناء العريش.