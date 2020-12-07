 محافظ شمال سيناء: شبكة طرق مطورة جديدة في العريش - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 10:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء: شبكة طرق مطورة جديدة في العريش

مقر محافظة شمال سيناء - ارشيفية
مقر محافظة شمال سيناء - ارشيفية
مصطفى سنجر:
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:25 م
قال محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن تطوير مدينة العريش سيتم على ٣ محاور رئيسية.

وأوضح المحافظ أن محاور تطوير مدينة العريش، هى تطوير طرق داخل المدينة، بالتزامن مع تطوير، وإنشاء محاور رئيسية أخرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن محاور الطرق داخل مدينة العريش، تشمل محور رفع كفاءة طريق الكورنيش من مدخل مدينة العريش وصولا لمبنى المحافظة، والمحور الثانى من شارع الجيش من أمام مديرية أمن شمال سيناء وصولا لمسجد النصر ويستكمل وصولا لشارع الساحة الشعبية وصولا لميدان العتلاوى، وشارع أسيوط، وصولا للمساعيد.

وتابع محافظ شمال سيناء أن المحور الثالث الطريق الدائرى وينتظر تشغيل المنطقة الحرفية على مسار هذا الطريق الذى سيستوعب ويخدم حركة النقل الثقيلة وعبور الشاحنات لميناء العريش.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك