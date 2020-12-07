لجنة التطعيمات في ألمانيا تعلن خطة الأولويات هذا الأسبوع

تعتزم لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) في ألمانيا، تقديم خطتها لتحديد أولويات التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع.

وقال رئيس اللجنة، توماس ميرتنز، اليوم الاثنين في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "ستكون التوصية متاحة بعد ذلك لجميع الولايات والإدارات الصحية"، موضحا أن هذه التوصية ستقدم لهذه الجهات كل المعلومات التي يحتاجونها لاستعداداتهم.

وتؤيد اللجنة تحديد أولويات بشأن الفئات التي ستتلقى التطعيمات بهدف تجنب مسارات شديدة من مرض كوفيد-19 والوفيات. وذكر ميرتنز أنه يتعين التركيز أولا على الحماية الفردية، موضحا أنه حتى تحدث تغييرات في سرعة انتشار العدوى، سيستغرق الأمر شهورا.

لذلك، وفقا للخطط الحالية للحكومة الاتحادية، يجب إعطاء التطعيمات للفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن والمصابين بأمراض سابقة، وكذلك الأطقم الطبية والتمريض والأشخاص العاملين للحفاظ على وظائف الدولة والحياة العامة.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن الأسبوع الماضي أن مراكز التطعيم في ألمانيا ستكون جاهزة للعمل اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري، حتى لو لم تتم بعد الموافقة على لقاح في الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم الوكالة الأدوية الأوروبية "إيما" اتخاذ قرار بشأن اللقاح الذي طورته شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية بحلول 29 ديسمبر الجاري على أبعد تقدير.

وبالنسبة للقاح من تطوير شركة "موديرنا" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تصدر الوكالة القرار بحلول 12 يناير المقبل.

وفي المقابل، سارعت بريطانيا إلى الموافقة على لقاح بيونتيك/فايزر، وستبدأ في حملة التطعيمات في 50 مستشفى تابعة للخدمة الصحية الوطنية اعتبارا من هذا الأسبوع.