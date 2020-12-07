كوريا الجنوبية تسجل 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، تسجيل 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 580 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 38 ألفا و161.

وقال المركز إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 549 حالة.

وقال وزير الصحة "باك نينج هو" خلال اجتماع لمقر مركز إجراءات مكافحة الأمراض والسلامة "تم تسجيل عدد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس أكثر من 600 حالة لليوم الثاني على التوالي على الرغم من تراجع عدد من يخضوع للفحص خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يتم تسجيل هذا الرقم من قبل".

وأضاف: "ما لم نتمكن من احتواء تفشي الفيروس في منطقة سول الكبرى، التي تخضع حاليا لإجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة، سوف نرى انفجارا في تفشي الفيروس، وسوف يعاني النظام الطبي للبلاد، مما قد يدفع السلطات لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في جميع المناطق".

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد قررت أمس الأحد تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة سول الكبرى، لأعلى ثاني مستوى، وذلك في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقل عن وزير الصحة قوله إنه سيتم تقييد كل الأعمال الروتينية باستثناء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وسيتم حظر التجمعات التي تضم 50 شخصا فأكثر في هذا المستوى، بينما سيتعين إغلاق الصالات الرياضية والحانات وقاعات الحفلات والرقص.

ويمكن للمطاعم أن تقدم خدماتها للزبائن حتى الساعة التاسعة مساء، وهو الموعد الذي يتعين على دور العرض وبيوت الصحة والجمال أن تغلق فيه أبوابها. وسيتم تشغيل وسائل النقل العام بعدد ركاب أقل.