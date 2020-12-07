تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 4 آلاف و107 حالات

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الاثنين ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 4107 حالات بعد تسجيل 21 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن الحالات الجديدة تضمنت 15 تايلانديا وستة أجانب وتم وضع الحالات الوافدة من الخارج قيد الحجر الصحي.



وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و848 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 164 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.