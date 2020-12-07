توقعات بمغادرة وزير العدل الأمريكي منصبه مبكرا بسبب خلافات مع ترامب

توقعت مصادر أمريكية أن يترك ويليام بار وزير العدل الأمريكي منصبه قبل حلول يوم 20 يناير وهو موعد مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطة.



وأشارت المصادر اليوم الاثنين إلى أن هذا يأتي بعد تقارير أفادت بوجود خلافات بين بار وترامب وما شعر به الأخير من إحباط مما ذكره بار بأن وزارة العدل لم تحصل على أي دليل بوجود تزوير في الانتخابات الأخيرة.



وأوضحت أن ترامب وبار كانا قد عقدا اجتماعا مطولا في البيت الأبيض مشوبا بالخلافات قبل أيام ، ورفض ترامب ، في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي ، الإقرار بأنه ما زال يضع ثقته في بار في إشارة إلى أن وزير العدل والمدعي العام لم يعد محل استحسان الرئيس بسبب عدم رضائه عن انصراف وزارة العدل عن النظر فيما وصفه ترامب ب"سرقة " انتخابات 3 نوفمبر الماضي التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.



يذكر أن بار كان قد عمل من قبل مدعيا عاما في ظل رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش ثم أعيد للمنصب ذاته ، وهو أكبر منصب بوزارة العدل ، في 2019 خلفا لجيف سيشنز الذي أقصاه ترامب في 2018 بعد أن نأى بنفسه عن قضايا ذات صلة بحملة ترامب لانتخابات في 2016 بما في ذلك التحقيق الخاص بتدخل روسيا في تلك الانتخابات.



وقد واجه بار اتهامات بأنه أضفى صبغة سياسية على وزارة العدل للدفاع عن ترامب من خلال الزج بنفسه في محاكمة روجر ستون صديق ترامب وبسبب إسقاط اتهامات فيدرالية عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.