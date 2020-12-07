تشهد لجان مدينة الشيخ زويد في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء إقبال كبير من الناخبين خاصة كبار السن والمرأة السيناوية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام اللجان في استقبال الناخبين دون أي معوقات، مشيرًا إلى إقبال الناخبين على مختلف لجان المحافظة وخاصة لجان الشيخ زويد وبئر العبد والعريش.

أشار المحافظ إلى توفير جميع الخدمات، وتيسير إجراءات الناخبين في مختلف لجان المحافظة، مشيرًا إلي اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم اللجان قبل الانتخابات وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

ولفت المحافظ، إلى تنسيق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات، مؤكدًا عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

وقال المحافظ، إن الجهاز التنفيذي بشمال سيناء على الحياد، وعلى مسافة واحدة من المرشحين الأربعة قي جولة الإعادة، وأن الفائز سيتم تهنئته، فهم جميعًا أبناء شمال سيناء.

وأشار إلى انتظام العمل في جميع اللجان وخاصة لجان وسط سيناء والشيخ زويد، حيث بدأت اللجان عملها في المواعيد المحددة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.

من جانبه أكد أيهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد، علي تطهير وتعقيم لجان الانتخابات بالشيخ زويد قبل عملية الانتخابات، بجانب توفير جميع الخدمات بها، وتوفير سيارة اسعاف بمحيط اللجان.