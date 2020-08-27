 وزير عراقي: مهتمون بإنهاء الصراع في سوريا وحسم ملف النازحين - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 1:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

وزير عراقي: مهتمون بإنهاء الصراع في سوريا وحسم ملف النازحين

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:35 م

عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين عن اهتمام الحكومة العراقية بإنهاء الصراع الدائر في سوريا، وحسم ملف النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

 

وقال الوزير العراقي خلال لقائه مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا جويل رايبون، على هامش أعمال منتدى حوار المنامة المنعقد في مملكة البحرين، إن استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلبا في الوضع الأمني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الأخرى تتطلب إنهاء الأزمة السورية.

 

وتناول الجانبان في اللقاء سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتقدير لجميع الجهود السلمية الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري، ودور اللاعبين الإقليميين والدوليين في حل الأزمة السورية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك