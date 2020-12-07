البنك المركزي يعلن مد مبادرة دعم قطاع السياحة لنهاية ديسمبر 2021

أعلن البنك المركزي، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي أواخر شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

وأشار البنك - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنه تقرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها للعملاء المنتظمين فقط، وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

وأكد عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، بالإضافة إلى إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.