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بريطانيا..231 وفاة و17272 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:06 ص

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 231 وفاة و17272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت السلطات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 61245، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليون و723 ألف.

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