 إيرلندا: فرص اتفاق «بريكست» لا تتجاوز الـ50 بالمئة - بوابة الشروق
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إيرلندا: فرص اتفاق «بريكست» لا تتجاوز الـ50 بالمئة

رويترز
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:29 ص

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تتجاوز الـ50 بالمئة وأن المفاوضات تمر بمنعطف صعب للغاية.

وأضاف في حديثه لقناة RTE: "لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يكون مفرطا في التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق".

وتواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي صعوبة في الاتفاق على أحكام العلاقة المستقبلية بينهما في التجارة ومجالات أخرى.

ودون الاتفاق يواجه الطرفان خطر اضطراب حركة التجارة بينهما التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار بتبادل فرض الرسوم الجمركية وتشديد اللوائح.

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