سول تتوقع زيارة للمبعوث الأمريكي للتنسيق بشأن كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يقوم الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفان بيجون بزيارة للبلاد تستغرق أربعة أيام؛ لمناقشة المفاوضات الراكدة حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.



ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مع ممثلي كوريا الجنوبية، بمن فيهم النائب الأول لوزير الشئون الخارجية تشوي جونج كون ونظيره بيجون لي دو هون يوم الأربعاء المقبل.



ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، ستركز المحادثات على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتزامهما المشترك بالأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واستمرار التنسيق الوثيق بشأن كوريا الشمالية.



وكان بيجون قد مثل الولايات المتحدة في سلسلة من محادثات العمل مع بيونج يانج حتى بداية العام.



ولم تستأنف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة منذ فشل القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام في فبراير 2019.