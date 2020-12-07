إسرائيل تسجل 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها سجلت 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.. بينما تم الإبلاغ عن 331 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2917 حالة بعد تسجيل 8 حالات أمس بينما هناك 112 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في إسرائيل الـ345 ألف حالة إصابة تعافى منهم ما يزيد على 329 ألف حالة.