مشايخ القبائل ورجال الأزهر يقودون مسيرة لحث مواطني أبو زنيمة على التصويت

نظم مشايخ القبائل البدوية في مدينة أبو زنيمة، بالتعاون مع مشايخ الأزهر بالمدينة، اليوم الاثنين، مسيرة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في اليوم الأول لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة طور سيناء.

وجابت المسيرة جميع أحياء المدينة متجهة نحو مقر لجنة الانتخابات.

وقال الشيخ سند علي، مدير إدارة الأوقاف بمدينة أبو زنيمة، إن جميع العاملين في الإدارة حريصين على المشاركة في الانتخابات، مع الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وعدم حث المواطنين على اختيار مرشح بعينه.

وأوضح أن لرجال الدين دور مهم في الدعوة لأهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، مع التشديد على عدم استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، أو الانحياز لصالح حزب أو مرشح.

ويخوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء مرشحين وهم حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب أحمد حسان المرشح المستقل، على مقعد فردي بالدائرة الثانية بمدن خليج السويس رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، طور سيناء.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال و2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبو رديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبو زنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.