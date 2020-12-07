 روسيا تنتقد توقيع ترامب على قانون «رودتشنكوف» الخاص بمكافحة المنشطات - بوابة الشروق
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روسيا تنتقد توقيع ترامب على قانون «رودتشنكوف» الخاص بمكافحة المنشطات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 1:37 ص

 قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "رودتشنكوف" الخاص بمكافحة المنشطات، يؤكد اعتياد الولايات المتحدة الهيمنة على العديد من مجالات الحياة في العقود الأخيرة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، إلى أنه من الصعب على الأمريكيين الاعتراف بعدم قدرتهم على التنافس مع الآخرين وفقا للقواعد العامة المعتمدة.
ورأت أن قانون "رودتشنكوف" يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في تبرير الإخفاق في أنواع الرياضة التي تعتبر تقليدية بالنسبة لديهم.
وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانون "رودتشنكوف" لمكافحة المنشطات الذي أقره الكونجرس، والذي يسمح بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون، ويسري خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة.

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