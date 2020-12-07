الناخبون الغانيون يصوتون لاختيار رئيس البلاد المقبل

من المقرر أن تشهد غانا، الدولة المنتجة للذهب في غرب إفريقيا، اليوم الاثنينن انتخابات لاختيار برلمان ورئيس للبلاد، في سباق أطلق عليه اسم "معركة العملاقين".

ويواجه الرئيس الحالي نانا أدو أكوفو-أدو من الحزب الوطني الجديد الحاكم الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، زعيم المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها أكوفو-أدو وماهاما بعضهما البعض على أعلى منصب، حيث فاز كل منهما في انتخابات سابقة: أكوفو- أدو في عام 2016 وماها ماما عام 2012.

على الرغم من تنافس 12 مرشحًا على الرئاسة، من بينهم امرأتين، يقال إن أكوفو أدو وماهاما فقط لدى كل منهما الفرصة للخروج منتصرا.

ويحتاج المرشح الحصول على 50% على الأقل من الأصوات ليتم انتخابه في الجولة الأولى.

ومن المقرر أيضا أن يختار الناخبون المسجلون في غانا، البالغ عددهم 17 مليونًا، 275 مشرعًا من بين 914 مرشحًا.

ومن المتوقع أن يفوز حزب أكوفو أدو بأغلبية المقاعد في البرلمان مرة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في أكثر من 33 الف مركز اقتراع بين الساعة 7 صباحًا و5 مساءً (0700-1700 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.