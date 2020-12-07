مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا: لا تزوير منهجي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا الأمريكية براد رفينسبيرجر اليوم الأحد، إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير منهجي في الانتخابات الأمريكية، حيث يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على المسؤولين لإلغاء خسارته بفارق ضئيل بالولاية.



وقال رفينسبيرجر، وهو جمهوري من أنصار ترامب، لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية التليفزيونية إننا "لم نجد أبدا تزويرا منهجيا، ليس بما يكفي لإلغاء الانتخابات".



ودعا مسؤول كبير في الانتخابات في جورجيا ترامب مؤخرا إلى التوقف عن خطاب تزوير الانتخابات الذي قال إنه يحرض على العنف.



وقال رفينسبيرجر ، الذي وصفه ترامب بأنه "عدو الشعب"، إنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل، وأنه تم استهداف موظفي مراكز الاقتراع.



قال: "إنك لا ترى سوى سلوك غاضب غير عقلاني، إنه سلوك غير وطني"..



وضغط ترامب على حاكم جورجيا الجمهوري براين كيم في مكالمة هاتفية أمس السبت بإلغاء خسارته في الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وقال جيف دنكان، نائب حاكم جورجيا الجمهوري اليوم الأحد لشبكة سي إن إن الأمريكية التليفزيونية إن كيم لن يوافق على طلب ترامب بإقناع المشرعين بالولاية باختيار ناخبيهم الذين سيؤيدونه.



وقال دنكان إننا "بالتأكيد لن نمضي في تغيير القواعد في هذه المرحلة من الانتخابات".



وفي سؤال على "سي إن إن" عما إذا كانت هجمات ترامب على مسؤولي الانتخابات في جورجيا أزعجته، رد دنكان قائلا "بالتأكيد لقد أثارت اشمئزازي".