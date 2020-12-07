تقارير إسرائيلية: إشكالية لـ200 سائح إسرائيلي بعد وصولهم جوا لدبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بحدوث إشكالية لنحو 200 سائح إسرائيلي، حيث تم احتجازهم في مطار دبي صباح اليوم الاثنين، بعد وصولهم للإمارات.

ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن السائحين القول إنه تم احتجازهم في المطار بسبب تغيير في لوائح منح التأشيرات تمنعهم من الدخول.

وتردد أنه تم تعليق اللوائح التي تسمح للإسرائيليين بالدخول مساء أمس الأحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن إشكاليات الدخول بدأت أمس، وتم حلها في أربع رحلات جوية أمس.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تأجل إقلاع طائرة أخرى كان من المقرر أن تغادر من مطار بن جوريون في السابعة صباحا متوجهة إلى دبي.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من أي من إسرائيل أو دبي.