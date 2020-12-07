وزير المالية الألماني يشكر الصحفي الذي كشف فضيحة وايركارد

وجه وزير المالية الألماني أولاف شولتس، الشكر إلى الصحفي دان ماكرام، الذي كشف عن فضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع.



وقال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، إن ماكرام كشف بتحقيقاته المستمرة لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الممارسات التجارية المريبة للشركة المفلسة.



وسيلقي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، كلمة التكريم لماكرام الذي حصل على جائزة المراسل الألماني.



ووصف شولتس ماكرام في نص كلمته المسجلة بالفيديو بشكل مسبق بأنه " مستكشف في أفضل تاريخ لحرية الصحافة"، كما وصف تقاريره عن وايركارد بأنها " علامة فارقة في الصحافة الاستقصائية".



وأضاف شولتس: "عزيزي دان ماكرام، أنا ممتن لك للغاية ولزملائك ولاسيما ستيفاني، لعملكم".



كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.



ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق، بالمسؤولية عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.