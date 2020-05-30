وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت مدينة فرانكفورت إلى 1.19 مليون حالة، استنادا إلى بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 18 ألفا و989 حالة، وعدد المتعافين من مرض "كوفيد-19 " الذي يسببه الفيروس إلى 868 ألفا و285 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 45 أسبوعا على إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

على صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و332 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي كان أقل بنحو ألف حالة، حيث بلغ 11 ألفا و168 حالة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت ألمانيا في 20 نوفمبر أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و183 ألفا و655 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا و919 حالة، بزيادة قدرها 147 حالة مقارنة بأمس الأحد.

وكان أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس سجته ألمانيا بواقع 487 حالة يوم الأربعاء الماضي، وبلغ عدد المتعافين نحو 863 ألفا و300 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.1 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبًا.