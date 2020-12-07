 تركيا تطلق سراح صحفيين روسيين تم ضبطهما للاشتباه في تصوير مصنع للطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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تركيا تطلق سراح صحفيين روسيين تم ضبطهما للاشتباه في تصوير مصنع للطائرات المسيرة

تركيا وروسيا - ارشيفية
تركيا وروسيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:39 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 10:39 م
أطلقت تركيا سراح صحفيين روسيين اثنين كان قد ألقي القبض عليهما الأسبوع الماضي للاشتباه في تصويرهما مصنعًا للطائرات المسيرة دون تصريح.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الاثنين، عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن إحدى محاكم مدينة اسطنبول أمرت بإطلاق سراح أليكسي بيتروشكو والمصور إيفان ماليشكين؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب وزارة الخارجية التركية، يعمل الصحفيان لصالح قناة (إن تي في) الروسية، وجرى اعتقالهما الخميس الماضي في اسطنبول.

كان الكرملين قد عبّر، في وقت سابق اليوم، عن أمله في أن يتم الإفراج الوشيك عن الصحفيين، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الدبلوماسيين الروس على تواصل مع الجانب التركي لحل القضية.

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