اليونان تمدد الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا حتى 7 يناير المقبل

مددت اليونان، اليوم الاثنين، العمل بإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 يناير 2021، حيث يشمل ذلك حظر التجول الليلي وحظر التنقل بين أقاليم البلاد.



وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس - خلال مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة (كاثمريني) المحلية في نسختها الإلكترونية - "إن المدارس والمحاكم والمطاعم والحانات ومنتجعات التزلج ستظل مغلقة حتى ذلك التاريخ"، موضحا أن الحكومة ستعلن عن إجراءات تتعلق بالكنائس وصالونات الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وفرضت الحكومة في 7 نوفمبر إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد للمرة الثانية خلال هذا العام، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.. وكان من المقرر في البداية أن يستمر العمل بها لمدة 3 أسابيع، لكنها مددتها مرتين منذ ذلك الحين.



وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البلاد تجاوز الـ3 آلاف حالة أمس /الأحد/، ومعظم تلك الوفيات حدث بعد الأول من نوفمبر الماضي.



جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليونان بلغ منذ بداية الجائحة 115 ألفا و471 حالة، وفقا للبيانات الرسمية.