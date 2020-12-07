رئيس وزراء إثيوبيا: لن تنشب حرب عصابات بجبال تيجراي

نفى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قدرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على شن حرب عصابات من جبال الإقليم.



وقال آبي، في بيان، "العصبة الإجرامية روجت لرواية من الواضح كذبها، عن أن مقاتليها وأنصارها خبراء في القتال ومسلحون جيداً، مما يهدد بتمرد طويل الأمد في جبال تيجراي الوعرة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف أنها تزعم أيضاً أنها تمكنت من تنفيذ انسحاب استراتيجي، دون أن يمس إمكانياتها وعتاد حكومتها الإقليمية سوء، والحقيقة هي أن العصبة الإجرامية هُزمت تماماً وهي في حالة فوضى، وليست لديها قدرة تذكر على شن تمرد طويل الأمد.



وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الشهر الماضي، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي المضطرب وسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على مقلي (ميكيلي) عاصمة الإقليم بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.



ولم يصدر رد من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد.



كما لفتت وكالة "رويترز" إلى أن الخبراء يخشون من اندلاع تمرد طويل الأجل، تكون له تداعيات مزعزعة للاستقرار في أنحاء شرق إفريقيا.