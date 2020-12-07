مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، بعزبة شويقي سعد التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع حازم علي المتولي البواب، ٣٠ سنة، متأثرًا بأصابته بجرح نافذ في البطن وجرح في الرأس، وإصابة مسعود محمد المتولي البواب، في الأربعينات من العمر، بجرح نافذ، في مشاجرة مع بعضهما باستخدام سلاح أبيض "سنجة".



وعلى الفور، انتقلت قوة مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن المجني عليه والمصاب أبناء عم، وبينهما خلافات سابقة، وعند معاتبة أحدهم للآخر تطور الأمر للتشاجر واستخدام السلاح الأبيض.



وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المحلة العام؛ لتوقيع الكشف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لتتولى باقي التحقيقات.