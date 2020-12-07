رئيس ليتوانيا يوافق على حكومة رئيسة الوزراء الجديدة

وافق الرئيس الليتواني جينتاناس نوسيدا، على حكومة رئيسة الوزراء الجديدة إنجريدا سيمونيتي اليوم الاثنين.



وقالت المستشارية الرئاسية في فيلنيوس، إن رئيس ليتوانيا، التي تطل على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقع على مرسوم بالموافقة على الحكومة.



وتم تعيين سيمونيتي رئيسة للوزراء في نهاية نوفمبر الماضي. ويتعين على وزيرة المالية السابقة المستقلة - 46 عاما، أن تواجه تصويتا في البرلمان مع فريقها الوزاري وبرنامج الحكومة.



وقال نوسيدا، وفقا لتقرير صادر عن وكالة "بي ان اس" للأنباء: "تبدأ هذه الحكومة عملها في وقت صعب حقا لليتوانيا. مهمتها الأولى والأكثر أهمية هي التغلب على أزمة الوباء الحالية"، وللقيام بذلك، من الضروري اتخاذ "قرارات حاسمة وسريعة للغاية".



وتعاني ليتوانيا، التي يقل عدد سكانها بقليل عن 3 ملايين نسمة، بشدة من وباء فيروس كورونا في الفترة الحالية.



وأفادت تقارير بأن سيمونيتي وصفت احتواء فيروس كورونا باعتباره المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة. وتحقيقا لهذه الغاية، قالت اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء سيكون لديه خطة مستقلة عن برنامج الحكومة.