الإمارات: أولى محطات الطاقة النووية السلمية تستعد للتشغيل التجاري بداية 2021

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن وصول مفاعل المحطة الأولى للطاقة النووية السلمية في منطقة براكة بأبوظبي إلى 100 في المئة من طاقته الإنتاجية في خطوة تمهد للتشغيل التجاري في بداية العام المقبل.



وقال بيان للمؤسسة اليوم الاثنين إن "هذا الإنجاز يعني أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاوات وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات".



وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "تمثل المحطة الأولى في براكة حقبة جديدة في قطاع الطاقة ومستقبل الاقتصاد الخالي من الانبعاثات في الدولة كونها أصبحت أكبر مصدر للطاقة الخالية من هذه الانبعاثات".



وأضاف الحمادي أن فريق التشغيل عمل على زيادة مستويات الطاقة في مفاعل المحطة بشكل ثابت وتدريجي وآمن منذ بداية تشغيل المحطة في يوليو الماضي وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسية في أغسطس الماضي.



وتابع الحمادي قائلا إن عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتم تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات التي نفذت حتى الآن 287 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.



وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي إحدى أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم أربع مفاعلات.



وبدأت أولى الأعمال الإنشائية في العام 2012 وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بواقع 93 % في المحطة الثالثة و87 % في المحطة الرابعة، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 %.



وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة وتحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 2ر3 مليون مركبة من طرقات دولة الإمارات سنويا.