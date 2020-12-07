نائبان من اليسار الألماني زارا إدوارد سنودن في المنفى الروسي

أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني المعارض اليوم الاثنين إن اثنين من كبار نوابها في البرلمان الألماني زارا مسرب الوثائق الأمريكي إدوارد سنودن في منفاه الروسي مطلع هذا الأسبوع.

وأجرى جريجور جيسي وسيفيم داجدلين - وكلاهما عضوان بارزان في الحزب "مناقشة تفصيلية" خلال لقائهما مع سنودن، الذي كشف عمليات تجسس واسعة النطاق من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" ووكالات استخبارات أخرى في عام 2013.

وأعرب سنودن عن رغبته في العودة إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالتجسس بسبب قراره تسريب مجموعة من الوثائق السرية. كما أنه يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المزدوجة الأمريكية-الروسية.

وقال جيسي وداجدلين في بيان مشترك: "الكاشفون عن المخالفات مثل إدوارد سنودن ليسوا مجرمين، لكنهم أبطال عظماء يفضحون المظالم والجرائم".

وأعرب سنودن مرارا عن رغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي في ألمانيا. إلا أن مساعيه باءت بالفشل حتى الآن.

وأثارت تسريبات سنودن جدلا كبيرا حول مدى المراقبة الحكومية من قبل وكالات الاستخبارات، وتسببت هذه التسريبات في مصادمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن تجسس سابق على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل.