 إغلاق 6 منشأت متنوعة في المنتزه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 7 ديسمبر 2020 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟
النتـائـج تصويت

إغلاق 6 منشأت متنوعة في المنتزه لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

هدى الساعاتى
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 3:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 3:20 ص

شن رئيس حي ثان المنتزه الإسكندرية اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة امس الأحد، لإغلاق المراكز التعليمية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق (6)ست منشآت، (عدد 1 سنتر تعليمي بمنطقة المعمورة البلد بجوار مستشفى المحجوب، عدد 1 مقهى بشارع سكة حديد رشيد، عدد 4 بلاى ستيشن)، حيث جاءت الحملة بحضور السادة ممثلي الإدارات المعنية بالحى من إدارة الخدمات ورخص المحلات والشؤون القانونية ومسؤول الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك