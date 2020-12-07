 زعيمة ميانمار تحذر من التجمعات مع تزايد الإصابات بكورونا - بوابة الشروق
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زعيمة ميانمار تحذر من التجمعات مع تزايد الإصابات بكورونا

أون سان سو تشي
أون سان سو تشي
د ب أ
نشر في: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الإثنين 7 ديسمبر 2020 - 6:55 م

حذرت زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي مواطنيها من التجمعات العامة، خلال عيد الميلاد وعطلة نهاية العام، بعدما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 100 ألف إصابة، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سو تشي قولها، في كلمة بثها التليفزيون، "لا نريد أن يضر الناس بمستقبلهم بسبب هذه الاحتفالات، فقد حان الوقت للسيطرة على أنفسنا".

وسجلت ميانمار 1276 حالة إصابة جديدة، اليوم الاثنين، لتصل حصيلة الإصابات إلى 100 ألف و431 إصابة.

وطالبت سو تشي سكان يانجون بالالتزام الصارم بالقيود المفروضة لاحتواء الفيروس، نظرا لأن المنطقة شهدت تسجيل 74% من المصابين و92.7% من بين 2132 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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