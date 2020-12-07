قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه له حكايات كثيرة مع المومياوات الموجودة حاليًا في المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح حواس، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن من ضمن حكاياته مع المومياوات كانت حكايته مع الملكة حتشبسوت التي حكمت مصر لمدة 22 عامًا، مضيفًا أن المومياء الخاصة بها لم تكن موجودة في البداية، فقام بإعداد مشروع تحت عنوان «المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية».

وأضاف أنه تم في هذا المشروع إحضار جميع المومياوات الخاصة بالملكات والأميرات، والتي تم تسجيلها بدون اسم من وادي الملوك والمتحف المصري، وتم عمل أشعة مقطعية لها.

وأشار إلى إحضار الصندوق الخاصة بالملكة حتشبسوت والذي كان به كبدها وجزء من معدتها وسنة، مضيفًا أنه تم الوصول إلى إحدى المومياوات التي يوجد بها مكان فارغ لهذه السنة، وتم التأكد من أنها للملكة حتشبسوت.

وتابع: «حتشبسوت طلعت كانت تخينة، وسنانها كانت واقعة وعندها السكر، وماتت في عمر الـ55 عامًا بمرض السرطان، وكل ده بان في الأشعة المقطعية»، مضيفًا: «الفنانات كلهم كانوا نفسهم يعملوا دورها ولما عرفوا إنها كانت ست تخينة رفضوا»، على حد تعبيره.