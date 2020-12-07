المغرب يسجل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 381 ألفًا و188 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 75 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6320.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2968 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 334 ألفًا و269.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 66 مليون إصابة.