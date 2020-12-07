مطار لداخ بالهند يتوسع ليستقبل المزيد من الركاب

ينجذب المتنزهون من محبي السير إلى لداخ وهي المنطقة النائية الواقعة بشمال الهند الشهيرة بجبالها المدببة، ولكن يجب عليهم الوصول إلى هناك أولا.

هذا من المرجح أن يكون أسهل في المستقبل بفضل التوسع المعتزم للمطار الدولي في "لياه" وهي أكبر مدينة في المنطقة.

ومن شأن التوسعة المقررة أن تزيد طاقة استيعاب المطار من 800 ألف إلى 2.5 مليون راكب سنويا، بحسب الهيئة الهندية للمطارات.

يقع مطار لياه على ارتفاع 3256 مترا في زاوية نائية بأقصى شمال الهند، وهي منطقة ذات طبيعة قاحلة التي تبدو في جغرافيتها وثقافتها كثيرا مثل التبت.

ويأتي المتنزهون من مختلف أنحاء العالم للسير عبر سلسلة جبال زانسكار بقممها الجبلية المدببة التي تشبه أسنان التنين.

إنهم يأتون إلى هنا للسير عبر الطريق المتعرج عبر مسار كيوبا في جبال الهيمالايا، على سبيل المثال، وبعضهم يقطع الطريق عبر سلسلة جبال زانسكار في على طول مسار الوادي الذي يستغرق قطعه 18 يوما من رانجدام إلى شانج سومدو.

ويغادر الكثيرون لياه في سيارات الدفع الرباعي ويقطعون مسارات عبر الأودية المنحدرة وتعرقلهم المنحدرات الصخرية.

وفي حين أن حكايات الزوار العائدين تتراوح من الأنهار المغطاة بالجليد والمسارات المفقودة والجروح، فمن المقرر أن يسهل قليلا الوصول إلى المرتفعات والمنخفضات في المستقبل.