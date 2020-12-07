كشف زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تفاصيل زيارة قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى المتحف المصري بالتحرير.

وقال حواس، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الأحد، إن الرئيس السادات استاء من طريقة عرض المومياوات في المتحف المصري، وعلق عليها: «المومياوات دي يا تتغطى يا نرجعها المقابر تاني».

وأضاف أنه تم وقتها تغيير طريقة عرض هذه المومياوات، بحيث تكون طريقة تعليمية، من خلال وضع المومياء بجانبها التابوت الخاص بها، وبعض تماثيلها، وفكرة عن التحنيط، ومعلومات خاصة بمرضها وطريقة موتها.

وأوضح أنه في إحدى المرات أيضًا اصطحب الأميرة مارجريت، شقيقة ملكة إنجلترا، في زيارة إلى المتحف المصري، وعندما رأت مومياء الملك رمسيس الثاني، أغمضت عينيها، وقامت بالجري بعيدًا عنها.

وتابع وزير الآثار الأسبق حديثه، قائلًا: «لما سألتها بتجري ليه، قالت لا أتحمل أن أرى بني آدم بهذا الشكل»، على حد قوله.